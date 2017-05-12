عسيري : الدوحة جهزتنا للفيصلي

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جدة – أحمد إلياس

أوضح اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عزمهم كلاعبين على تحقيق الفوز، وإسعاد جماهيرهم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والمحافطة على لقب البطولة،

وقال: لا شك أن مباراة الفريق اليوم أمام فريق الفيصلي لن تكون سهلة إطلاقاً، وتحتاج لكثير من العمل والجهد، ونحن- الحمدلله- جاهزون للمباراة نفسياً وفنياً، من خلال معسكر الدوحة، وكل ما نحتاجه التوفيق من الله ، ونحن عاقدو العزم على إسعاد جماهيرنا الكبيرة في هذه البطولة، وإرضائهم بعد خسارة بطولة الدوري، وبإذن سنسعى للحفاظ على لقبنا في هذه البطولة الغالية.