العدد 21932 12 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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عسيري : الدوحة جهزتنا للفيصلي

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عسيري : الدوحة جهزتنا للفيصلي
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جدة – أحمد إلياس

أوضح اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عزمهم كلاعبين على تحقيق الفوز، وإسعاد جماهيرهم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والمحافطة على لقب البطولة،

وقال: لا شك أن مباراة الفريق اليوم أمام فريق الفيصلي لن تكون سهلة إطلاقاً، وتحتاج لكثير من العمل والجهد، ونحن- الحمدلله- جاهزون للمباراة نفسياً وفنياً، من خلال معسكر الدوحة، وكل ما نحتاجه التوفيق من الله ، ونحن عاقدو العزم على إسعاد جماهيرنا الكبيرة في هذه البطولة، وإرضائهم بعد خسارة بطولة الدوري، وبإذن سنسعى للحفاظ على لقبنا في هذه البطولة الغالية.

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التصنيف: الرياضة

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