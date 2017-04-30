عسيري : الرائد صعب على أرضه

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جدة – أحمد إلياس

أكد اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن فريقه في حاجة لتحقيق انتصار على فريق الرائد، وقال: فريق الرائد قوي، ونتائجه هذا الموسم تعتبر مميزة، ولديه خط هجوم مميز، ورغم ذلك هو فريق يقدم كل ما لديه عندما يلعب مع الفرق الأقوى منه مستوى؛ لذلك نحن أمام امتحان صعب اليوم ،

وتابع: نعرف قوة الخصم وجاهزون للمباراة، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق، ونستفيد من كل فرصة لتحقيق الفوز للأهلي، وكسب الثلاث النقاط التي تعطينا دافعا للمنافسة على المراكز المتقدمة، وأضاف: أفضليتنا على الورق، والكرة لا تعترف في الملعب إلا بمن يخدمها، ويقدم كل ما لديه ، ونحن نحترم فريق الرائد، وندرك صعوبته، خاصة عندما يلعب على أرضه، وشاهدنا في الجولات الأخيرة كيف استطاع أن يهزم فرق المقدمة، وبنتائج كبيرة .