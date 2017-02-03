عسيري : علينا احترام المنافس لننتصر

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جدة- عبدالعزيز عركوك

شدد قائد الفريق الاتحادي أحمد عسيري على صعوبة مباراة اليوم، مبينا أن الأهلي من أقوى المرشحين على لقب الدوري، وقد تغير عن الدور الأول؛ من خلال تغيير العديد من العناصر على مستوى اللاعب الأجنبي والمحلي، كما أنه يسعى للوصول إلى الصدارة، لذلك يجب على لاعبي الاتحاد احترام المنافس، والدخول بمعنويات عالية ومرتفعة؛ لتحقيق الفوز، والحصول على النقاط الثلاث.

وأكد أن الفريق جاهز لهذه المباراة، وجميع اللاعبين حريصون على إسعاد جماهيرهم، وأضاف: رغم غياب محمود كهربا وعمار الدحيم ، إلا أن الاتحاد لا يتأثر بالنقص، وأن جميع اللاعبين فيهم الخير والبركة، ويستطيعون قيادة الفريق إلى بر الأمان، والعودة إلى الانتصارات، لا سيما بعد عودة أحمد العكايشي، وأيضا التشيلي كارلوس فيلانويفا بعد غيابهما عن مواجهة الوحدة السابقة.