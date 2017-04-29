عسيري: ننتظر 60 ألفا في الجوهرة الليلة

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جدة- عبدالعزيز عركوك

طالب أحمد عسيري جماهير الاتحاد الحضور بكثافة في مواجهة الليلة أمام الفيصلي، واصفا المباراة بالختامية؛ كونها الأخيرة لفريقه في الموسم الحالي على ملعب الجوهرة ، مطالبا الجماهير بالتواجد بعدد لا يقل عن 60 ألف مشجع، لا سيما عقب تخفيض قيمة التذاكر إلى 25 ريالا، وأضاف: إن الحضور الكثيف سيكون بمثابة التتويج والتكريم لموسم اتحادي ناجح واستثنائي، أبدع من خلاله الإدارة واللاعبون والجماهير والجهازان الفني والإداري، وقال عسيري: إنه تماثل للشفاء وجاهز فنيا ولياقيا لخوض المباراة مع زملائه اللاعبين؛ متى ماأعطاه المدرب خوسيه سييرا الضوء الأخضر للمشاركة.