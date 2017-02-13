عصابة بعباءات نسائية تسطو على محل تجاري بالرياض

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الرياض ــ البلاد

اقتحم مجهولون مرتدين عباءات نسائية محلاً تجارياً في العاصمة الرياض ,وأطلقوا النار داخل المحل الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات.

وكان نشطاء قد تداولوا مقطع فيديو بعد الحادثة مشيرين إلى سقوط قتيل، حيث يظهر في المقطع شخص مستلق على الأرض مغطى بشرشف أحمر.

وبحسب المصادر فقد أصيب شخصان يمنيان يعملان في المحل كانا قد رفضا الخضوع لطلب المقتحمين بإفراغ صندوق المحاسبة ما أسفر عن إصابتهما بالطلق الناري.

وفيما لاذ الفاعلون بالهرب وبحوزتهم 25 ألف ريال قاموا بسرقتها من المحل، تم نقل الشابين اليمنيين إلى المستشفى.

وفور وقوع الحادثة تداول السعوديون النبأ عبر وسم كان الأكثر مشاهدة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر وانشأ المغردون هاشتاغاً يحمل اسم #اطلاق_نار_الهرم_الرياض.