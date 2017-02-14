شرطة جازان تطيح بعصابة خطفت مواطنًا طلبًا للفدية

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تمكنت شرطة محافظة العيدابي في جازان من القبض على عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص انتهجوا أسلوباً إجرامياً خطيراً تمثل في خطف أحد المواطنين

وأوضح متحدث شرطة منطقة جازان بأن العصابة قامت بتنفيذ مخططها الإجرامي طمعاً في الحصول على المال

وذلك باعتراض أحد المواطنين بعيداً عن الأنظار وتكميم فمه واختطافه إلى أحد المنازل بمحافظة العيدابي

واحتجازه والاعتداء عليه بالضرب وتهديده بالقتل إن لم يدفع لهم فدية مالية قدرها 200 ألف ريال

مع عدم الإدلاء بأي معلومات تدل على هوياتهم أو الدوافع.

وأضاف :”استكمالاً لسيناريو مخططهم الإجرامي تمكن أفراد العصابة من التواصل مع شقيق المجني عليه المختطف

بواسطة هاتفه المحمول والضغط عليه لتأمين مبلغ الفدية، مبدين جديتهم في تنفيذ تهديداتهم بقتل أخيه

إن لم ينفذ مطالبهم دون إبلاغ الجهات الأمنية”.

وأردف “لخشيته على شقيقه المختطف قام الآخر بتأمين المبلغ ووضعه في مكان متفق عليه فيما بينهم

وبعد حصولهم على مبتغاهم قاموا بإخلاء سبيل المجني عليه الذي سارع بإبلاغ شرطة العيدابي بالحادثة”.

ونوه تحدث شرطة منطقة جازان إلي أنه نظراً لخطورة الأسلوب الإجرامي الذي انتهجه أفراد العصابه أعد فريق التحقيق

خطة أمنية محكمة أسفرت عن القبض على الجناة الثلاثة بينهم مقيم من جنسية عربية

وأكد أن تطابق أقوالهم أثناء التحقيق معهم مع أقوال المبلغ واعترفوا بما نسب إليهم كما تم العثور على مسدس غير مرخص

قاموا بإستخدامه لتهديد ضحيتهم به، وأحيلت القضية إلى جهة الاختصاص.