عطاء مملكة الإنسانية في كل محفل ومكان

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الرياض – البلاد

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في تأسيس ودعم الجمعية ، مشيراً إلى أن هذه الوقفات الرائعة ينظر إليها بكل تقدير واعتزاز لملك ينظر لكل إنسان في هذا البلد نظرة تقدير واحترام ، مؤكدا أن هذه المواقف للملك المفدى حافز لتحقيق تطلعاته وامنياته لتكون هذه الجمعية على مستوى عالٍ من العطاء.

جاء ذلك خلال رعاية سموه لاجتماع عمومية الجمعية ، مشيرا إلى رفع تقرير لخادم الحرمين لبيان ما قدم في اللقاء من طرح ورؤى وكذلك من حجم التبرعات سواء من الحضور أو ممن يساهم ويقدم عطاء لهده الجمعية .

وقال سموه لم يخطئ من سمى هذه البلاد مملكة الانسانية فهي ترعى الانسان في كل محفل وترعى الانسان في كل مكان وترعى الانسان على كل وضع يكون فيه .

وكان الحفل الخطابي قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة لمعالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المطلق أوضح فيها فضل العمل الخيري ودوره في التيسير على المعوزين من الأيتام مثمناً دعم القيادة الرشيدة للأعمال الخيرية .

بعد ذلك دشن سمو أمير منطقة الرياض البوابة الإلكترونية للجمعية ثم أعلن عن التبرعات .

عقب ذلك ألقى مدير عام الجمعية صالح بن عبد الله اليوسف كلمة أشار فيها إلى أن الجمعية سميت بإنسان رمزا لملك الوفاء رجل الخير والعطاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله ورعاه) الذي وضع بذرتها وغرسها وتعهد برعايتها حتى أصبحت من أكبر المنظمات الخيرية المتخصصون في مجال رعاية الأيتام .

وقال لقد بدأت جمعية إنسان مسيرتها عام 1420 برعاية 100 يتيم ويتيمة وفرع واحد يتمثل بمبنى الإدارة ثم نما عدد المستفيدين من خدماتها خلال السنوات الماضية ليصل إلى 41 ألف يتيماً ويتيمة تقدم لهم الرعاية من خلال 17 فرعا في منطقة الرياض.