عقب خسارته من أذربيجان .. أخضر القدم يغادر منافسات الدورة الإسلامية

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باكو- المنسق الإعلامي

ودع المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 سنة، منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة، التى تقام حاليا في العاصمة الأذربيجانية باكو، بعد أن تلقى الخسارة الثانية على التوالي في المجموعة الأولى، من منافسات كرة القدم، وجاءت الخسارة الثانية من المستضيف أذربيجان بهدفين دون مقابل، جاءت في الشوط الثاني من المباراة عند الدقيقة الـ،67 والدقيقة 80.

وفي المواجهة الثانية تعادلت المغرب مع الكاميرون بهدف لمثله ليتصدر أذربيجان ترتيب المجموعة الأولى بأربع نقاط مع المغرب، الذي يمتلك نفس النقاط من فوز، وفي المرتبة الثالثة تأتي الكاميرون بنقطتين، والمنتخب السعودي رابعاً دون نقاط .