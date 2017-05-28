عقوبات رادعة تنتظر المنشآت المشغلة لمخالفي أنظمة العمل

شارك عبر واتساب

وجهت وزارة التجارة والاستثمار مجلس الغرف التجارية لمخاطبة منسوبيه لاستكمال الإجراءات اللازمة لإنهاء جميع المخالفات المتعلقة بالوافدين التابعين لهم خلال الفترة النظامية المحددة.

وقطعت الوزارة في تعميم أصدرته اليوم الأحد، بعدم تشغيل الوافد المخالف لأنظمة الإقامة والعمل بأي شكل من الأشكال، ودعت إلى التدقيق في وثائق الوافدين والتأكد من عدم مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل عند التعامل معهم لأي سبب، إضافة إلى عدم إيواء أي مخالف لأنظمة الإقامة والعمل أو التستر عليه بأي شكل، وعدم السماح للوافد بالعمل لحسابه الخاص.

وشددت الوزارة على عدم تهاون كافة الجهات المشاركة ضمن الحملة الشاملة “وطن بلا مخالف” في تطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت التجارية المشغلة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ومعاقبة كل من يثبت قيامه بتشغيلهم أو نقلهم وإيوائهم.