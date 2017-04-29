علماء: الصيام يرفع معدل الذكاء

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جدة – البلاد

اكتشف الباحثون تأثير هرمون الجوع على الدماغ، وهو الأمر الذي ساهم في تفسير زيادة الذكاء البشري أثناء فترة الصيام. وبحسب نتائج الأبحاث التي أجراها العلماء في هذا المجال فإن هرمون الجوع يحفز نمو خلايا الدماغ.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فقد أدرك العلماء أن هرمون جريلين (هرمون الجوع) يحفز كلا من الشهية ونمو خلايا دماغية جديدة. ولهذا فإن زيادة معدل الذكاء لدى الصائم إحدى النتائج الإيجابية للجوع. ومن أجل الوصول إلى هذه الاستنتاجات أظهرت التجارب نتائج أفضل في اختبارات الذاكرة.