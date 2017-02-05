علماء يحددون موعد اصطدام القمر بالأرض

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واشنطن ــ وكالات

توصل مجموعة من العلماء من تحديد الموعد التقريبي “لسقوط القمر” واصطدامه بالأرض ،حيث تدل كل الحسابات التي أجروها على أن القمر والأرض قد يصطدمان بعد 65 مليار سنة.

وقال العالم جيسون بارنز من جامعة أبداهو الأمريكية ،إن هذا الاصطدام قد يقع في حالة واحدة إذا لم “تبتلعهما الشمس” ،مشيرا إلى أن السبب الرئيسي للاصطدام يرجع إلى تباطؤ حركة دوران القمر حول محوره ،وهذا التباطؤ التدريجي قد يؤدي لخروج القمر عن المسار الذي يدور فيه ليتوجه نحو الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أن كثيرا من العلماء أشاروا سابقا إلى أن القمر يبتعد عن الأرض بمعدل 4 سنتيمترات سنويا ،ومن المحتمل بعد بضعة مليارات من السنين أن “تتضخم الشمس لتصبح أكبر مما هي عليه بعدة مرات وأن تبتلع عددا من الكواكب مثل الزهرة وعطارد وحتى القمر.