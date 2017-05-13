على انغام المزمار والمجس الحجازي .. (أهل جدة) في زيارة ثقافية لمزرعة بحري

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جدة – البلاد

بدعوة من رجل الأعمال المهندس حسين بحري تشرفت مجموعة (أهل جدة) الاجتماعية بزيارة مزرعة المهندس حسين سعيد بحري وهذه هي إحدي الرحلات للمجموعة الثقافية والترفيهية التى تقوم بها.

وقدم المهندس حسين خلال اللقاء بالمزرعة شرحاً مفصلاً عن تربية الدواجن ودورة حياتها وأسرار تلك الصناعة وعظمة الخالق في مراحل تكوينها من البيضة إلى الدجاجة.

كما قدم المهندس حسين بحري عرضاً خاصاً عن جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام التي يرأس مجلس إدارتها ودورها في خدمة تلك الفئة من المجتمع ونطاق خدماتها وسبل الارتقاء بها.

وقدم بعد ذلك السيد صالح بترجي مؤسس ورئيس مجموعة (أهل جدة) الاجتماعية درعاً تذكارياً بهذه المناسبة باسم المجموعة إلى المهندس حسين بحري وشمل الحفل تكريم عدد من الحضور شمل المؤسس والمشرف العام على المجموعة الأستاذ صالح بترجي على جهوده في جمع هذه النخبة من الشخصيات الراقية من أهل جدة ومحبيها، ثم بعد ذلك تم تكريم معالى الدكتور نبيل كوشك بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه مديراً لجامعة الباحة.

بعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء الذي أعد بهذه المناسبة تبعه حفل شعبي على انغام المزمار ، والسامري ، ومجسات حجازية بصوت الجسيس فيصل اللبان والجسيس

محمد المحضار قدم في إحداها مجساً خاصاً بمجموعة أهل جدة لقي إعجاب واستحسان الجميع.

وفي نهاية الزيارة قام المهندس حسين بحري بتوديع الجميع بمثل ما استقبلوا به من حفاوة وترحيب.