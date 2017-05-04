على خلفية بيان غسل الأموال والرشوة .. العويس يشكو الشباب للانضباط

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جدة ـــ البلاد

قدم محامي اللاعب محمد العويس، المستشار القانوني محمد الديني أمس، شكوى رسمية للجنة الانضباط، ضد إدارة نادي الشباب، بعد البيانات العديدة التي أصدرتها إدارة الشباب طوال الأشهر الماضية، والتي احتوت على اتهامات صريحة للاعب، على خلفية توقيعه عقد انتقال رسمي للنادي الأهلي، بعد دخوله فترة الستة أشهر، وكانت إدارة الشباب قد أصدرت قبل أيام بيانا، اتهمت فيه العويس اتهامات صريحة بغسل أموال، و الرشوة. علما أن لدى اللاعب قضية منظورة لدى فض المنازعات، يطالب فيها بفسخ عقده بعد تضمن بيان شبابي سابق عبارات مسيئة له منها عبارة” لايشرفنا، ولايشرف نادي الشباب بقاؤه.