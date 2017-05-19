على خلفية شغبهم في مباراة الوحدة الإماراتي.. الآسيوي يحرم بيروزي من جماهيره أمام لخويا

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جدة ـــــ البلاد ـــــ وكالات

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة مباراة بيروزي الإيراني، وضيفه لخويا القطري المقررة في 23 مايو الجاري، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بدون جمهور.

وذكر الاتحاد الآسيوي، أن القرار جاء بسبب سوء سلوك جماهير بيروزي خلال مباراة الوحدة الإماراتي؛ حيث قامت جماهير بيروزي بإشعال الألعاب النارية في الدقيقة 88 من المباراة؛

مما عرض سلامة الملعب للخطر. وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر معاقبة بيروزي بخوض مباراة واحدة دون جمهور، مع تعليق العقوبة لمدة عامين، ونظرا لأن المخالفة الأخيرة وقعت خلال فترة التعليق، فقد تقرر تلقائيا تنفيذ عقوبة خوض الفريق لمباراة دون جمهور إلى جانب تغريم بيروزي عشرة آلاف دولار. وستقام مباراة بيروزي ولخويا في ذهاب دور الستة عشر على ملعب استاد آزادي في طهران.