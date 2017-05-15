على عهدة فضائية عربية .. هزازي مطلوب في الهلال

شارك عبر واتساب

جدة- البلاد

ذكرت قناة الكأس القطرية، من خلال حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن مهاجم نادي النصر نايف هزازي، تلقى عرضًا من جانب أحد أعضاء شرف نادي الهلال، للانتقال إلى صفوف الفريق الهلالي في الموسم المقبل، وأشارت إلى أن اللاعب عرض على إدارة النصر التنازل عن جزء من مستحقاته، مقابل الحصول على المخالصة، وكان نايف هزازي قد جدد رفضه لعرض ناديه المتضمن منحه ورقة المخالصة، مقابل التنازل عن حقوقه المالية البالغة 8 ملايين ريال، وذلك بعد حوالي شهر من المفاوضات المستمرة. وطالب اللاعب إدارة ناديه بتحمل كافة المتأخرات حتى اليوم الأخير الذي توقع فيه المخالصة، حيث تبقى موسم كامل على نهاية عقده، وتشير المصادر إلى أن رغبة الإدارة في رحيل هزازي واضحة وصريحة، خصوصًا بعد المشاكل التي حدثت قبل نهائي كأس ولي العهد. ويعلم نايف هزازي بأن المخالصة قادمة لا محالة؛ بسبب رغبة الإدارة؛ لذا فهو يصر على استلام جميع مبالغه المالية حتى آخر يوم من عقده مع النصر.