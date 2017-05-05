على كأس رابطة أحياء جدة .. التعاون باحفص والكواسر الملكي في لقاء القوى المتكافئة

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جدة ــ البلاد

تختتم مساء اليوم الجمعة، منافسات بطولة المفاجآت الثامنة – أشهر بطولات حواري جد من خلال اللقاء الختامي، الذي سيجمع فريقي الكواسر الملكي، والتعاون باحفص، على كأس رابطة أحياء جدة، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ويحتضنه ملعب الإمبرطور، بحي المحجر؛ حيث يعد فريق التعاون من الفرق المتمرسة، والذي يمتلك شخصية قوية، وحضورا ذهنيا وفنيا طاغيا جدا، في النهائيات بفريق ضيف دائم لمنصات التتويج، وفي مختلف البطولات، لكن كثيرا مايصطدم بالحظ الذي كثيرا ماعاندهم؛ حيث يأملون في العودة لملامسة الذهب من جديد. التعاون وصل لهذا النهائي بعد تغلبه على شباب الربيع بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل ،2/2 بينما صعد الكواسر على حساب مجد القنفذة بالفوز1/2