على هامش اجتماعات الفيفا بالمنامة .. أساطير الكرة العالمية يشاركون في بطولة استعراضية

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الدمام-حمودالزهراني

ركز اليوم الفاصل بين تاريخ انعقاد مجلس الفيفا، والكونجرس على أساطير الكرة العالمية، الذين خصصوا وقتاً من برنامجهم؛ من أجل المشاركة في حدث شعبي لفائدة الأطفال، وخوض بطولة ودية مصغرة، مكونة من فرق تمثل الفيفا والاتحادات القارية الستة، والاتحاد البحريني لكرة القدم. وتفرغ نجوم الساحرة المستديرة السابقون، مثل رونالدينهو، وبابلو أيمار، وكافو، وكارينا لوبلون، ونيا كونزر للجري بجانب اللاعبين الواعدين، الذين اجتمعوا على أرضية ملعب البحرين الوطني. واتجهت الأنظار حول البطولة الاسعتراضية التي جمعت ثماني فرق، تمثل الفيفا، والاتحادات القارية، والاتحاد البحريني، بمشاركة عدد من أساطير اللعبة، أمثال مارادونا، ورونالدينيو، وسالغادو وتريزيغيه، وإيمار، وكافو، وأوكوشا، وريدل، والنجوم العرب حازم إمام، وسعيد العويران، بالإضافة إلى النجم البحريني طلال يوسف.