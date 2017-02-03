عمارة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما .. أمام زوار الجنادرية

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس, أن مشاركة الرئاسة في مهرجان فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة يبرز جهود وإنجازات القيادة الرشيدة في عمارة وتطوير الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما, مبيناً أن فعاليات المهرجان تتبنى الأصالة والثوابت والأسس والمبادئ، والموروث الحضاري والمخزون الفكري والثقافي الذي تنطلق منه في أهدافها وأعمالها.

وأشار إلى أن المهرجان يعد مناسبة تاريخية في مجال الثقافة ومؤشراً عميقاً للدلالة على اهتمام قيادتنا الحكيمة بالتراث والثقافة والقيم العربية الأصيلة.

وقال معاليه : المهرجان مناسبة وطنية تمزج في نشاطاتها عبق تاريخنا المجيد بنتاج حاضرنا الزاهر حيث يضم المهرجان المقتنيات الأثرية والحرف اليدوية والمعالم التراثية والعمران القديم ونشاهد كذلك التقنية الحديثة والهندسة العمرانية المتطورة والمصانع والمنجزات الحضارية المختلفة, مؤكداً أن الرؤية التي أعلنتها المملكة و قيامها على مرتكزات عظيمة أهمها العمق العربي والإسلامي والمكانة التاريخية والاسـتراتيـجـية لهذه البلاد المباركة, فهي مهبط الوحي ومنبع الرسالة وموئل الحرمين الشريفين وقاصديهما ومهوى أفئدة المسلمين من الحجاج والمعتمرين والزائرين وما يصاحب ذلك من برامج في خدمة المعتمرين والزائرين وكذا التوسع في أعداد المعتمرين والزائرين بعد إنتهاء المشروعات والتوسعات لتقدم لهم الخدمة على خير وجه و أحسن مستوى في منظومة الخدمات كافة بما يتواكب ورؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني 2030 .

وبين معالي السديس، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تتشرف بالمشاركة هذا العام وللمرة الرابعة على التوالي من خلال جناح يبرز مدى العناية والاهتمام بالحرمين الشريفين وشؤونهما انطلاقاً من اهتمام وتوجيهات ومتابعة ولاة الأمر -حفظهم الله- الذين لم يدخروا وسعاً وجهداً في خدمة الحرمين الشريفين بشكل لم يسبق له مثيل منذ فجر الإسلام خاصة في التوسعات التاريخية العملاقة .