عمومية أدبي أبها تقر الميزانية وتبرئ ذمة مجلس الإدارة

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ابها- مرعي عسيري

أتم نادي أبها الأدبي انعقاد اجتماع أعضاء جمعيته العمومية، بعد أن ألغي لمرتين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك بحضور فيصل العفيصان مراقب وزارة الثقافة والإعلام..

حيث عُرض فيلمٌ وثائقي لأنشطة النادي خلال الفترة المنصرمة، وقدم تقرير مفصل لمصروفات النادي خلال الفترة الماضية، كما استعرضت الجمعية ميزانية المحاسب القانوني، والاستراتيجية الإجمالية للفترة القادمة، وميزانيتها المقترحة.

كذلك تم إطلاع الجمعية على ما أنجز من أنشطة الفترة المنقضية من عام 2017، والتي منها مؤتمر الهوية والأدب، واحتفال النادي بمرور 40 عاما على تأسيسه، وتكريم رؤساء النادي السابقين ومكرمي التميز، وتكريم الشخصية الأدبية لعام 2017 الأديب أحمد مطاعن برعاية أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد..

وقد أبرأت الجمعية ذمّة مجلس الإدارة للفترة الماضية بالإجماع، ووافقت على اختيار مكتب المحاسب القانوني، كما أقرت بالأغلبية الخطة المقترحة للفترة القادمة بمبلغ “2.706.80” مليون ريال، حيث تتضمن جدولاً مفصلاً للأعمال المتوقع أن يقوم بها النادي ولجانه الثقافية في المحافظات خلال الفترة القادمة.