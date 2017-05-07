عيادات الأسنان السعودية تعالج 1233 لاجئا سوريا بالزعتري

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قدمت عيادة طب الأسنان التابعة للعيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري العلاج لـ 1233 لاجئاً سورياً خلال شهر إبريل من العام 2017 .

وأوضح رئيس قسم عيادات طب الأسنان في العيادات التخصصية السعودية الدكتور محمد الفارس أن العيادات تسعى لتأمين أفضل المواد الطبية المتعلقة بمعالجة امراض الأسنان التي يعاني منها الاشقاء السوريين خاصة مع غياب جميع أسباب السلامة الفموية في بيئة اللجوء مما تسبب بتزايد امراض اللثة والتسوس الذي على ضوئه حرصت الحملة السعودية ممثلة بالعيادات السعودية على تقديم الخدمات على مستوى عالي الجودة لينعم الاشقاء السوريين بأفضل حالة سنية ممكنة في مثل هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها في بيئة اللجوء .

وأفاد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان من جانبه أن الحملة ومن خلال عياداتها في مخيم الزعتري عملت على استحداث قسم متكامل لطب الأسنان لما تقتضيه الحاجة الماسة هناك ليقدم الخدمات الطبية الشاملة للأسنان لضمان توفير أعلى معايير الصحة والتخفيف على الشقيق السوري من ألامه الحسية والمعنوية .

وأكد أن الاهتمام بالأشقاء اللاجئين السوريين وتقديم جميع الخدمات الإنسانية لهم يأتي من أولويات الأهداف المرسومة للحملة الوطنية السعودية وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي تشدد على تذليل الصعاب التي تواجه اللاجئين السوريين .