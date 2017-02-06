غارات التحالف تدك الانقلابيين بالمخا والحديدة

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المخا – الحديدة – وكالات

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، غارات عنيفة على مواقع وأهداف للحوثيين وقوات المخلوع صالح في مناطق مختلفة من اليمن.

واستهدف طيران التحالف، ليلة الأحد معسكر السواد جنوب صنعاء، وشن سلسلة غارات على أهداف متفرقة في المخا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لـ (يمن برس).

كما شن التحالف العربي 20 غارة جوية على أهداف للانقلابيين في مديرية ميدي بمحافظة حجة، واستهدف مواقع تابعة للانقلابيين في الحديدة، منها معسكر الضحى شمال المدينة.

وكانت قوات المملكة قد رصدت مجموعات انتحارية كبيرة من انقلابيي اليمن قبالة مراكز الربوعة وعلب وأسعر وحصن والحماد، وتمكنت المدفعية المتمركزة في عدة نقاط على امتداد الشريط الحدودي من إحباط هجومها على مقر تمركز الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في منطقة مندبة.

ومن القتلى الحوثيين، 32 شكلوا “فرقة انتحارية” لقوا مصرعهم قبالة منفذ علب الحدودي بظهران الجنوب، فيما تم القضاء على 7 انقلابيين قبالة نجران أثناء محاولتهم التسلل؛ منهم قيادي حوثي، وضابط بالحرس الجمهوري التابع للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح.