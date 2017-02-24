غرفة الشرقية تنظم برنامج ” نجاحات شرقية “

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نظمت غرفة الشرقية أمس برنامج ” نجاحات شرقية “.

بحضور أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل, وذلك بمقر الغرفة بالدمام.

واستعرض عدد من شباب الأعمال المستفيدين من مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة العديد من التحديات والإنجازات العملية في مشاريعهم.

حيث استضاف البرنامج 5 من رواد الأعمال:

اتفقوا على أن نجاح رائد الأعمال يرتبط بعدة خطوات أبرزها انطلاق المشروع كيفما كانت، والتركيز والتطوير والمبادرة.

وطالب البرنامج رائد الأعمال بأن يكون دقيقا في حساباته المالية, وأن يكون دائما على استعداد للمفاجآت.

ويجب أن يضع خطة بديلة لأعماله لمواجهتها، مع ضرورة اتخاذ القرار في الوقت المناسب.