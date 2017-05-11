غرفة المدينة تطلق خدماتها الإلكترونية

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المدينة المنورة -جازي الشريف

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ممثلة في رئيس مجلس ادارة الغرفة الاستاذ منير محمد ناصر بن سعد عقد لتطوير بوابة الخدمات الالكترونية التفاعلية للمشتركين مع احدى الشركات الوطنية الرائدة تمكن المنتسبين من اجراء جميع تعاملاتهم دون الحاجة الى مراجعة المقر الرئيسي للغرفة والمقر الرئيسي لإدارة خدمات العضوية ونقاط التصديق في المدينة المنورة وافرع الغرفة في المحافظات .

الى ذلك اشار امين عام غرفة المدينة المكلف الاستاذ سهل بن صالح حجار الى ان الغرفة تهدف من خلال ذلك الى تعزيز خدماتها للمنتسبين توفيرا للوقت والجهد وتقديم افضل الخدمات الإلكترونية ومواءمتها وفقا لاحتياجاتها منوها الى ان الطرف الثاني قدم بعض المميزات الاضافية تتمثل في ربط جميع الانظمة الداخلية للغرفة ببوابة واحدة.