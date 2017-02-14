غرفة جدة تشارك في الملتقى الزراعي بتركيا

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جدة ــ البلاد

من المنتظر مشاركة غرفة جدة في فعاليات الملتقى الزراعي الثاني لتجار ومنتجي الخضراوات والفواكه بالشرق الأوسط الذي يقام خلال الفترة من 16- ­21 فبراير الحالي في مدينتي أنطاليا ومرسين بالجمهورية التركية .

وقال رئيس لجنة الخضروات والفواكه بغرفة جدة سحيم بن سعيد الغامدي، أن مشاركة تجار قطاع الخضروات والفواكة بالمملكة يدلل على الرغبة الكبيرة في التعاون مع السوق التركي في هذا المجال، مشيراً إلى أن تركيا تتصدر قائمة الدول المصدرة للمملكة في محاصيل الخضروات والفواكه.

فيما نوه كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية الدكتور مصطفى جوكصو، بزيادة حجم التبادل التجاري مع المملكة التي يقدر حجم الاستثمارات الزراعية السعودية في تركيا ما يقارب ستة مليارات ريال ، لافتا إلى أن الملتقى الزراعي الثاني لتجار ومنتجي الخضراوات والفواكه بالشرق الأوسط سيتضمن عددا من اللقاءات مع جمعية اتحاد منتجي الخضار والفواكه بأنطاليا.