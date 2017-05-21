غرفة جدة تطلق مبادرة التسويق الرقمي لمعالجة ظاهرة تعثر المشروعات الصغيرة

شارك عبر واتساب

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بجدة , مبادرة التسويق الرقمي بالتعاون مع شركات متخصصة , متوقعة أن تسهم في معالجة ظاهرة تعثر المشروعات الصغيرة، وأن تعزز من قدرات المبادرين الجدد الذين يغادر بعضهم السوق قبل مرور عام واحد من بدايتهم .

وأفاد مساعد الأمين العام لقطاع الأعمال بغرفة جدة مازن كتبي , أن التسويق الرقمي عامل مساعد لنجاح المشروعات الصغيرة التي تعاني من التعثر، إذ يسهم في انتشار العلامات التجارية للمؤسسات والشركات الناشئة، وجلب عملاء غير تقليديين , وفتح مجالات جديدة تدر الكثير من الأرباح على أصحابها، علاوة على أن التقنية تؤدي إلى خفض تكلفة المشاريع وإلى اختصار الموارد البشرية والاستفادة من التجارب المماثلة في الداخل والخارج .