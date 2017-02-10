غرفة جدة تكشف مفاتيح نجاح صناعة الأزياء

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جدة_غفران إبراهيم

تكشف غرفة جدة ممثلة في أول لجنة سعودية لتصميم الأزياء مفاتيح النجاح في قطاع تتجاوز استثماراته 15 مليار ريال، خلال ورشة عمل التي نظمتها صباح امس الخميس ـ بالتعاون مع معهد المستقبل للسيدات، بقاعة عبد الله دحلان بمقر مركز جدة للفعاليات والمنتديات، والتي تستمر على مدار 4 ساعات، بحضور كوكبة من أبرز الخبراء والمتخصصين والأكاديميين والمهتمين بالصناعة.

ووفقاً لرئيسة لجنة تصميم الأزياء أميمة محمود عزوز ستقام الورشة تحت عنوان “مفاتيح النجاح في مجال تصميم الأزياء” بالتعاون مع معهد المستقبل العالي النسائي للتدريب وتحاضر خلالها السيدة روينا خاشقجي والسيدة عمرة العبدلي حيث تتناول الورشة عدداً من المحاور المهمة تتمثل في تصنيف مصممي الأزياء البحث وتوليد أفكار جديدة.