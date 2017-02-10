غرفة مكة المكرمة تستضيف اجتماع أمناء الغرف السعودية

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مكة المكرمة- البلاد

بحث أمناء عموم الغرف التجارية الصناعية السعودية خلال اجتماعهم الدوري بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أمس السبل الكفيلة لتحقيق التعاون بين مختلف الأجهزة العاملة تحت مظلة الغرف، كما تم تبادل التجارب والخبرات ترقية للأداء بما يفيد قطاعات الأعمال في المملكة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة ماهر جمال أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة لوجود جميع أمناء الغرف التجارية الصناعية الذين يقودون مفاصل العمل التنفيذي لخدمة القطاعات الاقتصادية بالمملكة،

مبيناً أن الأمناء يعول عليهم كثيراً في العمل الحقيقي والكبير الواقع على عاتق الغرف التجارية الصناعية، كونهم يلامسون يومياً قضايا التجار والصناع وكل القطاعات الأخرى، مفيدًا أن الغرفة تستضيف حالياً ضيوفاً من دولة قطر عقب توقيعهم عقداً مع شركة وادي مكة التابعة لجامعة أم القرى، وذلك لأغراض بحثية خاصة بالاستفادة من مقدرات الشركة في الإعلام الجديد وانعكاسات ذلك على الجانب الاقتصادي.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة ارتفاع التوجه نحو عقد الشراكات بين الغرف التجارية، حيث وقعت غرفة مكة المكرمة قبل أيام اتفاقية شراكة مع غرفة عرعر لتبادل المنافع والخبرات في عدد من المجالات، فيما وقعت اليوم اتفاقية جديدة مع غرفة حائل خاصة بالجنة المحامين في الجانبين.

بدوره, رحب أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري بأمناء الغرف الجدد, مفتتحاً اجتماع أمناء العموم لمناقشة جدول أعمالهم.