غرقى وجرحى.. ومفقودون في سيول عسير

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ابها – البلاد

تواصل فرق الإنقاذ بمدني عسير البحث عن مفقود بأحد أحياء المنطقة، جرفته السيول التي هطلت على عدة مناطق بالمحافظة، مخلفة قتيلًا و10 مصابين.

وقال حساب الدفاع المدني على موقع تويترإن “مدني أبها يواصل البحث عن مفقود جرفته السيول بأحد الأحياء في المنطقة” وأعلنت أجهزة الدفاع المدني، حالة الاستنفار لمنطقة عسير للحد من أضرار تجمع مياه الأمطار والعمل على إخراج المركبات العالقة وتحويل الطرق المتضررة من جراء انهيار الصخور.

يأتي ذلك فيما ردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على الاتهامات التي وجهها إليها البعض بالتقصير في التنبيه بالأمطار الغزيرة التي سقطت على منطقة عسير .

وأكدت الهيئة، في بيان امس أن هذه الاتهامات عارية تمامًا من الصحة، مشيرةً إلى أنها وفرت المعلومات اللازمة عن الحالة الجوية للمنطقة خلال وقت زمني يسمح للجهات المختصة بالإعداد المبكر للأمطار.