غرق 11 مهاجر غير شرعي وفقدان 200 آخرين بالبحر المتوسط

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أعلنت المفوضية العليا للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية في بيان مشترك ، عن غرق نحو 11 شخصاً واعتبار قرابة 200 فى عداد المفقودين، بحادثي انقلاب مركبين يقلان مهاجرين غير شرعيين بمياه البحر الأبيض المتوسط.

وأشار البيان إلي أن فرق الإنقاذ المتواجدة بالمياه الدولية في البحر المتوسط، انتشلت 11 جثة لمهاجرين في حادثي المركبين كانا يقلانهم من السواحل الليبية باتجاه إيطاليا، لافتاً إلى أن أكثر من 200 مهاجر كانوا على متن المركبين ما يزالون في عداد المفقودين بعد تعذر العثور عليهم.

وقال البيان، إن حادث الغرق الأول وقع عندما استقلت مجموعة يزيد عددها على 130 شخصاً يوم الجمعة الماضي قارباً مطاطياً بدأ في الغرق بعيد ساعات من إبحاره نحو أوروبا، بينما استقل أكثر من 80 مهاجراً في ذات الفترة مركباً خشبياً لم يتمكن من مواجهة الأمواج فانقلب غير بعيد عن السواحل الليبية دون أن يتم العثور على ناجين أو جثث لغرقى في مكان الحادث.