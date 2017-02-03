غوتيريس يدعو إلى إلغاء الحظر الأمريكي على السفر

شارك عبر واتساب

الأمم المتحدة-أ ف ب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الى الغاء الحظر الاميركي على دخول رعايا سبع دول غالبية سكانها من المسلمين، الى الاراضي الاميركية، وقال ان هذه الاجراءات لن تمنع الارهابيين من دخول الولايات المتحدة.

وصرح غوتيريس للصحافيين “اعتقد انه يجب الغاء هذه الاجراءات عاجلا وليس اجلا”.واضاف ان “هذه الاجراءات تنتهك بالتاكيد مبادئنا الرئيسية واعتقد انها ليست فعالة اذا كان هدفها حقيقة هو منع دخول الارهابيين الى الولايات المتحدة”.

وتاتي دعوة غوتيريس لانهاء الحظر وسط تزايد الغضب الدولي بشان فرض حظر مؤقت على دخول مواطني كل من ايران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن الى الولايات المتحدة.

كما نص الامر الذي اصدره الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة على فرض حظر فوري على وصول جميع اللاجئين لمدة 120 يوما، واللاجئين السوريين الى اجل غير مسمى.

وبشان حظر وصول اللاجئين كرر غوتيريس دعوته للادارة الاميركية بالغاء الحظر.

وقال “يجب اعادة التوطين لحماية اللاجئين”.

وعمل غوتيريس رئيسا للمفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة لمدة عشر سنوات قبل انتخابه امينا عاما للامم المتحدة.

واضاف “امل ان تتمكن الولايات المتحدة من اعادة العمل بالحماية القوية جدا للاجئين في اعادة التوطين وامل في عدم استثناء السوريين من هذه العملية”.

وقال غوتيريس ان حظر مسلمي سبع دول غالبية سكانها من المسلمين من دخول الولايات المتحدة لن يمنع المنظمات الارهابية من شن هجمات في الولايات المتحدة.

وقال “نحن نتعامل مع منظمات ارهابية متطورة للغاية .. واذا اراد عناصر منظمة ارهابية محاولة مهاجمة دولة كالولايات المتحدة، فانهم على الارجح لن ياتوا مع اشخاص معهم جوازات سفر من هذه الدول التي هي مناطق نزاع ساخنة اليوم”.

واضاف “ربما يأتون بجوازات سفر من اكثر الدول المتطورة وذات المصداقية في العالم، او ربما يستخدمون اشخاصا متواجدين فعليا في البلاد”.