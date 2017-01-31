فايبر يتعاطف مع الدول المتضررة من قرار ترامب بمكالمات هاتفية مجانية

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الكل يتعاطف ويأخد صف الدول المتضررة من قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

حيث أعلنت خدمة التراسل الفوري فايبر Viber عن توفيرها مكالمات مجانية لمستخدميها المتضررين من قرار الرئيس الأمريكي.

بمنع مواطني سبع دول -من بينها ست دول عربية- من الدخول إلى الأراضي الأمريكية.

وجاء ذلك في تغريدة نشرها فايبر عبر حسابه الرسمي على تويتر باللغة العربية والإنجليزية

نحن نربط بين الناس – ليس مهما من أين.

مكالمات إلى أي خط أرضي أو جوال بين 🇺🇸 و-🇱🇾 🇸🇩 🇸🇾 🇮🇶 🇮🇷 🇾🇪 🇸🇴 هم الآن مجّانا. — Viber (@Viber) January 30, 2017

توضح فيها أن المكالمات الصوتية الهاتفية إلى أي خط أرضي أو محمول، والتي سيتم إجراؤها عبر الخدمة بين مستخدميها في الولايات المتحدة ومستخدميها في الدول المتضررة، أصبحت مجانية.

ويستطيع مستخدمو الخدمة، عن طريق خاصية فايبر أوت “Viber Out” إجراء المكالمات الصوتية بشكل مجاني.

طالما كان الإتصال بين أي خط أرضي أو محمول داخل الأراضي الأمريكي وبين مستخدم أخر يتواجد داخل نطاق الدزل المتضررة.

وهما دول إيران والعراق واليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان.

وكان الرئيس الأمريكي وقع، يوم الجمعة 27 يناير الحالي قراراً يقضي بمنع دخول مواطني سبع دول من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة، لمدة 90 يوما.

وينص كذلك على تعليق استقبال جميع اللاجئين لمدة 120 يوما ويحظر استقبال اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.