(فتوى البرقان )

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علي الغامدي

توالي المصائب والكوارث على لجنة الاحتراف؛ دليل تخبط هذة اللجنة. فبعد قضية سعيد المولد الكارثية، والتي أفتى البرقان فيها بعدم أحقيته باللعب لأي ناد إلا نادي الاتحاد فقط، ومروراً بلاعب القادسية البرازيلي إيلتون، وحلفه بالله بعدم لعبه للقادسية.

هاهي المصيبة والكارثة المدوية باستلام لاعب لمستحقاته، وهو لم يتسلمها، وأعني به (هتان باهبري ) الذي أنكر علمه بها، ولا يعرف من استلمها وكذلك المبلغ ليس هو المبلغ المطلوب، ربما تصل لغسيل أموال ..

ترى ماذا يحدث وما سيحدث في قادم الأيام بعد هذة التخبطات العشوائية المتكررة للجنة البرقان؟ فبعد المبالغ المالية التي تسلمها في حسابه الخاص قبل عدة مواسم، وهو ليس من حقه والتي حذرنا منها،

هاهي التخبطات المالية عادت للسطح مرة أخرى؛ لذا وجب على الاتحاد السعودي تشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع،

وإظهار نتائج التحقيق للشارع الرياضي، ومحاسبة المتسبب، وكذلك اتخاذ قرار آخر بتنحية البرقان عن هذه اللجنة، التي أرى أنها في طريق معوج؛ بسبب عمل أهوج ،ربما قد يتسبب في تجميد نشاط كرة القدم السعودية، من قِبل الفيفا.

همســة :

القرارات العشوائية الارتجالية ستجمد نشاط كرة القدم السعودية.‏‫