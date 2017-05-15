فحص إلكتروني لكشف خلط البنزين

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الرياض- البلاد

دشن معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي امس في مبنى الوزارة ” نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني” الهادف لزيادة الدور الرقابي على محطات الوقود من خلال رفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلكين والقضاء على حالات الخلط في البنزين و الغش التجاري.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تسهل على أصحاب محطات الوقود طلب فحص ومعايرة مضخات الوقود إلكترونياً عبر خطوات ميسرة من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة ، حيث يمكن تحديد موقع المحطة جغرافياً وبشكل دقيق عبر استخدام تقنية الخرائط، ومن ثم يقوم المختبر بزيارة المحطة والقيام بالاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة مضخة الوقود من ناحية صحة قراءة العدادات وجودة الوقود المقدم للمستهلك النهائي .

وبهدف ضمان الجودة العالية للخدمة المقدمة للمستهلك النهائي حرصت الوزارة على تطبيق أفضل الأساليب في تطوير النظام حيث عملت على خصخصة خدمات هذا المشروع وأسندتها لمختبرات القطاع الخاص، كما حرصت الوزارة على أن يكون المواطن الشريك في الرقابة على المحطات عبر تمكينه في المرحلة القادمة من تقديم البلاغات عن المخالفات.