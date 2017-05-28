العدد 21948 28 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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فريق المراح التطوعي ينفذ عدداً من المبادرات خلال شهر رمضان

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فريق المراح التطوعي ينفذ عدداً من المبادرات خلال شهر رمضان
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نفذ فريق المراح التطوعي التابع لجمعية المراح الخيرية للخدمات الاجتماعية بالأحساء، عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الأسبوعين الماضيين استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك .

واشتملت الأعمال التي نفذها خلال الفترة المشار إليها مشروع العناية بالمساجد تحت شعار ” بيوت الله .. نحن نخدمها “.

الذي يهدف إلى خدمة المساجد من خلال اعمال تنظيف وصيانة شاملة ببلدة المراح بمحافظة الأحساء.

كما قام الفريق بمبادرة ” سقيا الماء ” التي تهدف إلى توزيع المياه على المساجد في بلدة المراح.

ووزع الفريق معونة شهر رمضان المبارك على الاسر المستفيدة كما سيسهم الفريق بالإشراف على مشروع إفطار صائم الذي تقيمه الجمعية.

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التصنيف: محليات

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