فريق دار الفكر يمثل المملكة في مسابقة الروبوت الأوروبية

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جدة- سالم بكوش

يغادر فريق الروبوت (W.A.S Neutrons) من مدارس دار الفكر بجدة اليوم الأربعاء إلى الدنمارك لتمثيل المملكة العربية السعودية في مسابقة الروبوت والبحث العلمي الأوروبية المفتوحة (First Lego League) والتي ستقام خلال الفترة من 25-28 مايو الجاري، حيث سيتحدى الفريق أكثر من مئة فريق من شتى دول العالم بعد أن فاز بهذه المسابقة على مستوى المملكة العربية السعودية لهذا العام.

وتعدُّ مسابقة الفيرست ليغو ليغ FLL أحد أكبر وأهم مسابقات الروبوت والبحث العلمي على مستوى العالم للطلبة وتقام كل عام حول موضوع علمي أو حيوي جديد وسيكون محور هذا العام يتعلق بالعلاقة التفاعلية بين الانسان والحيوان .

ويضم الفريق الذي يترأسه فيصل القعيطي مدير إدارة النشاط العلمي بوزارة التعليم، علي البرادعي رئيس قسم النشاط العلمي بتعليم جدة(إدارياً) ومعتوق الشريف مدير متوسطة وثانوية دار الفكر (مشرفا على الطلاب) ومدربي الفريق الدكتور أيسر العمري والأستاذ محمود كريشان من مدارس دار الفكر ومن الطلاب ، نواف الغامدي ، بكر مديني ، عبدالله ال حضرم، باسل العمري ، عدي مطري، مهند جابرة، مؤيد وحيد ، شفيق العمري ، ابراهيم عبدالمنعم ، يوسف هجرس،.

يشار الى أن مدارس دار الفكر سبق وأن شاركت في مسابقة الفيرست ليغو ليغ وحققت عددًا من الجوائز الدولية في السنوات الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا. ويعد فريق مدارس دار الفكر بطل العرب في أول مسابقة أقيمت عام 2009 على مستوى الوطن العربي في الأردن وبطلاً للمملكة والمنطقة الغربية أكثر من مرة.