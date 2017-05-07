فريق سعودي في مصر للتفتيش على الأسماك المصدرة إلى المملكة

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شرع وفد سعودي في مصر بعضوية وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الغذاء والدواء اليوم، في إجراءات وأعمال التفتيش والتأكد من سلامة الأسماك المعدة للتصدير إلى المملكة.

وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة “إن هذه الزيارة إحدى مخرجات نتائج ورش العمل التي عقدت بين الوزارة والهيئة العامة للغذاء والدواء في الفترة الأخيرة لتنسيق الجهود حيال ضبط جودة المنتجات السمكية المستوردة إلى المملكة العربية السعودية”.

وأشار المهندس العيادة إلى أن الزيارة تهدف إلى التأكد من جودة الأسماك المصيدة والمستزرعة المعدة للتصدير إلى المملكة، والتأكد من آليات ضبط الجودة والسيطرة على الأمراض الوبائية ومسبباتها، كما تهدف أيضاً إلى حصر المنشآت ومشاريع الاستزراع المائي التي يتم من خلالها أعمال التصدير إلى المملكة لاعتمادها، إضافة إلى التفتيش على ضوابط التشغيل وأعمال الرقابة في تلك الجهات، والجهات المسؤولة عن أعمال الرقابة والتصدير.

وأكد أن الزيارة تأتي ضمن إجراءات الجهات التشريعية والرقابية في المملكة للتأكد من سلامة الأسماك الواردة إلى المملكة، ليس عن طريق فحص الأسماك الواردة فقط، وإنما عن طريق فحص الأسماك وبيئاتها ومنشآتها في بلد المنشأ.

وكشف المهندس العيادة أن هذه الزيارة ستتبع بزيارات لدول أخرى تقوم بتصدير منتجاتها السمكية إلى المملكة العربية السعودية، بهدف التأكد من صحة وسلامة تلك المنتجات في كافة مراحل العمليات الإنتاجية لها.