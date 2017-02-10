فريق سعودي يتمكن من عزل الميكروب المسبب للالتهاب الرئوي للأغنام

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الرياض ــ البلاد

في سابقة هي الأولى من نوعها بالمملكة، تمكن فريق بحثي من كلية الطب البيطري في جامعة الملك فيصل، من عزل الميكروب المسبب للالتهاب الرئوي للأغنام والماعز، والذي تصل نسبة وفيات الإصابة به إلى 100%، بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وقال رئيس الفريق البحثي البروفسور وائل أبو المكارم أستاذ الأمراض الباطنة والتشخيص الاكلينيكي والمعملي إن جميع المحاولات السابقة فشلت في عزل هذا الميكروب لصعوبة العملية.

وأضاف أنه تم تسجيل إصابات في بعض الحيوانات البرية في أكثر من 40 دولة موزعة على قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا، حيث يسبب المرض خسائر اقتصادية كبيرة تقدر بملايين الدولارات، لكونه يعتبر من أهم الأمراض العابرة للحدود، كما يحدث نسبة إصابة تتراوح من 60-70% من حجم القطيع.

وجاء المشروع البحثي تحت عنوان (دراسات إكلينيكية، وبائية وجزيئية عن الالتهاب الرئوي) أبورمح (في صغار المجترات) والمدعوم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.