فريق من الرحالة للتعريف السياحي .. أمير عسير يستقبل أعضاء (كنوز المملكة)

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أبها – مرعي عسيري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بالإمارة فريق جولة ( كنوز المملكة2 ) الذي تضم الرحال مشعل بن ماجد العاطفي من السعودية والرحال محمد ذاير الميموني من الكويت والرحال ناصر يسلم الصيعري من الإمارات يرافقهم خالد بن عزيز الشهري.

ورحب أمير منطقة عسير بالفريق متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة مؤكداً على دعم شبكات التواصل الاجتماعي بالتعريف بالأماكن السياحية بالمملكة بشكل عام ومنطقة عسير بشكل خاص حيث وهب الله المنطقة مميزات ومقومات سياحية على مدار العام مثمناً للفريق اهتمامهم بالتعريف بمناطق الجذب السياحي للمملكة وإظهار الجانب السياحي فيها.

وأوضح الرحال مشعل بن ماجد أن الهدف من الجولة هو إظهار كنوز ومقومات السياحة الداخلية في السعودية ودعم وتنشيط قنوات التواصل الاجتماعي وتشجيعهم على بذل الجهد في نقل أهم المواقع السياحية والمدن الجاذبة للسياح من دول الخليج وغيرها لجعل السائح يعيش اللحظة أولاً بأول أثناء نقلها عبر السناب شات وتويتر وانستقرام والبث المباشر من بعض البرامج,

مضيفاً أن هناك جولة كنوز المملكة 3 في المنطقة الشرقية وهي الرحلة الختامية لكنوز المملكة التعريفية للسياحة داخل المملكة وسيكون فيها مشاركات من زملاء رحالين من جميع دول الخليج ويتوقع أن يكون العدد من ٦-١٠ أشخاص في الرحلة مضيفا أن هذه المبادرة تشجيعية لباقي زملائهم الرحالة من دول الخليج وأيضا المشاهير والمؤثرين في برامج التواصل الاجتماعي .

وأضاف الرحال محمد الميموني أن ما يقومون به هو واجب عليهم تجاه بلدانهم للتعريف بالأماكن السياحية المجهولة لدى السائح الخليجي.

فيما أوضح الرحال ناصر الصيعري قائلا :” إنه من واجبنا كرحالة خليجيين ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي دعم وتعزيز هوية السياحة الخليجية والسعودية بشكل خاص”.

وقدم الجميع شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على اهتمامه ودعمه للسياحة بالمنطقة.