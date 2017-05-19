فريق ( وطن بلا مخالف ) يزور المدينة المنورة وتبوك

شارك عبر واتساب

المدينة المنورة : جازي الشريف / تبوك: سعد الشهراني

التقى فريق العمل باللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف ” برئاسة مستشار معالي مدير الأمن العام اللواء جمعان بن أحمد الغامدي ، وبحضور مدير شرطة منطقة تبوك رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء محمد بن صعب التميمي وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة والجهات الحكومية المشاركة، المشائخ ورجال الأعمال والعمد والإعلاميين وعدد من المواطنين ، للتعريف بالحملة وأهدافها ، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك ،

واستعرض اللواء الغامدي خلال اللقاء أهمية حملة ” وطن بلا مخالف ” في تعزيز أمن الوطن والمواطن ، مشيراً إلى ان الحملة التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ” حفظه الله ” تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك ، داعياً كل مخالف إلى أن يبادر ويستفيد من هذه المهلة المحددة لمغادرة البلاد من تلقاء نفسه مع إعفائه من الآثار المترتبة على بصمة ( مرحل ).

كما قام فريق العمل باللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف” برئاسة اللواء جمعان بن أحمد الغامدي بزيارة موقع استقبال المخالفين المستفيدين من مهلة المغادرة وإدارة متابعة الوافدين بإدارة توقيف الوافدين بمنطقة المدينة المنورة يرافقه مدير جوازات منطقة المدينة المنورة اللواء الدكتور خالد بن محمد الهويش وعدد من الضباط والمسؤولين بالحملة واطلع خلال هذه الزيارة على سير العمل في صالات استقبال الوافدين المخالفين المستفيدين من الحملة وكان في استقباله مدير شرطة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي الشهراني ومساعد مدير جوازات المنطقة العميد وليد العقيلي ومدير إدارة الوافدين العقيد محمد العياضي ، وتابع إجراءات إنهاء مغادرة المخالفين والجهود المتخذة من منسوبي المديرية العامة للجوازات .