العدد 21942 22 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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فستان إيفانكا ينفد من الأسواق بعد زيارتها المملكة

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فستان إيفانكا ينفد من الأسواق بعد زيارتها المملكة
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جدة ــ البلاد
بعد ساعات فقط من هبوط ابنة الرئيس الامريكي ايفانكا ترامب فى مطار “الملك خالد الدولي”، بالرياض اشتعلت اسواق الموضة، المفتونة بسحر إطلالتها، وما تردي من ملابس، سيما فستانها الذي ظهرت به فى اول زيارة خارجية.
فيما نفدت بعد ساعات قليلة كل الكميات المعروضة من الفستان الذي ارتدته، خلال وصولها وزوجها جاريد كوشنير إلى مقر إقامة الوفد الرئاسي الأمريكي بالرياض .
وقالت وسائل اعلام امريكية أن الفستان نفد بشكل كامل من المتجر الإلكتروني الذي عرضه، وهو “”Cédric Charlier بعد ساعة تقريباً من وصول إيفانكا إلى الرياض.
يشار الى ان الفستان من التصاميم التي قدمت في موسم ربيع وصيف 2017، وهو أسود اللون، ومزين بأوراق الشجر الملونة، وعرض بسعر يصل إلى نحو 1490 دولاراً، أي 5600 ريال.

التصنيف: الأخيرة

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