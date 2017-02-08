فضيحة مدوية تضرب الكرة الإنجليزية
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إعداد- محمود العوضي
تعاني إنكلترا من فضيحة مدوية على صعيد لعبة كرة القدم، وذلك بعد إيقاف اللاعب سايدو بيراهينو في وقت سابق؛ بسبب تعاطيه المخدرات وفشله في اختبار المنشطات. وتم إيقاف مهاجم آخر في كرة القدم الإنكليزية، وهو اللاعب نايل رينغرز مهاجم نادي ساوثيند بسبب استخدام الكوكايين، بعدما تم إجراء اختبار مخدرات عشوائي له في ملعب التدريب خلال الشهر الماضي. وقبل تنفيذ هذا الاختبار، أخبر رينغرز مدربه فيل براون عن استخدامه للمخدرات، ثم خرج نادي ساوثيند في بيان رسمي يُعلن فيه عن إيقاف المهاجم بسبب هذا الفعل غير القانوني. وكان رينغرز قد واجه تهمة الاحتيال وغسيل الأموال من شرطة اسكتلندا في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك بعدما حصل على معلومات مصرفية من “شخص ضعيف”.
الوسوم:فضيحة مدوية
التصنيف: الرياضة
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