فضيلة الصيام (1)

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الصيام عبادة من أجلِّ العبادات، وقربة من أعظم القربات، وهو دأب الصالحين وشعار المتقين، يزكي النفس ويهذب الخلق، وهو مدرسة التقوى ودار الهدى، من دخله بنية صادقة واتباع صحيح خرج منه بشهادة الاستقامة، وكان من الناجين في الدنيا والآخرة، وعليه فلا غرو أن ترد في فضله نصوص كثيرة تبين آثاره وعظيم أجره، وما أعده الله لأهله، وتحث المسلم على الاستكثار منه، وتهون عليه ما قد يجده من عناء ومشقة في أدائه.

وسر الصيام يكمن فيما اراده الله تعالى من عباده .. الا وهو التقوى .. قال الله عز وجل

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } سورة البقرة183

إن هذا الصوم سبب من أسباب تحصيل تقوى الله و هنا يخف أمر الصيام على النفس لان ذلك هو المغزى و المرمى وهذا هو الهدف الذي من أجله فرض الصيام من أجل تقوى الله ..

وتقوى الله كما أسلفنا آنفا هي مطمع المتقين المؤمنين

فلما ختمت الآية بقوله : ((لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )) فلعل الله من رحمته ومن فضله أنه لم يشرع لنا هذا الصيام ليعنفنا أو ليضرنا أو ليكلفنا عناء أو مشقة أو إصرا أو عنتا وإنما من أجل أن تزكو نفوسنا وأن تعلو أرواحنا فنحصل على هذا المبدأ العظيم الذي هو تقوى الله.