فطـــور رمضـــان يشعـــل (تويتـــر)

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جدة ــ البلاد

مع مرور اول ايام رمضان دشن المغردون هاشتاغ #شكرا_لمن_طبخت_فطوري الذي ظهر في حوالي 63 ألف تغريدة. الهاشتاغ ظهر في تغريدات نشرها المستخدمون معبرين فيها عن امتنانهم لزوجاتهم او امهاتهم او كل من قام باعداد اول فطور في رمضان. اما اخرون فنشروا صورا للطعام الذي افطروا عليه.

واحتفل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بحلول شهر ومضان. ودشن المغردون هاشتاغ #رمضان_كريم الذي ظهر في اكثر من 540 ألف تغريدة. واستخدم المغردون حول العالم هذا الهاشتاغ كان معظمهم من السعودية ومصر والكويت والعراق.

ونشر مستخدمو تويتر تغريدات تبارك بحلول اول ايام رمضان ودعوات لإتمام الشهر على خير وتقبل الصوم.

اما على فيسبوك فتحدث عن رمضان اكثر من 14 الف شخص باستخدام هاشتاغ #رمضان_كريم. فيما نشر آخرون مقاطع فيديو وصورا لمعايدة الأصدقاء والأقارب.