فلاتة يقترب من الأهلي

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جدة ــــ البلاد

كشفت مصادر مقربة من النادي الأهلي، عن اقتراب ثالث هدافي دوري جميل للمحترفين للموسم الحالي، نجم فريق الوحدة الهابط لدوري الدرجة الأولى، مختار فلاتة من الانتقال لصفوف الفريق الأهلاوي، مع بداية الموسم الرياضي المقبل؛

حيث بدأت إدارة الأهلي بشكل فعلي إجراءات التفاوض، والتي وصلت لدرجة متقدمة لرغبة اللاعب في الانتقال للأهلي، وتحديدا بعد هبوط الوحدة؛ حيث من المتوقع أن تصل الإدارة الي اتفاق نهائي؛

ليكون “المخ” أولى صفقات الملكي، ويسعى الأهلاويون للتعاقد مع مهاجمين، لاسيما بعد الظروف التي مر بها الفريق هذا الموسم، والتي خسر معها كل بطولات الموسم؛ نتيجة إصابة مهاجميه عمر السومة، ومهند عسيري، وإسلام سراج.