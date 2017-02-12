فلسطيني يكتشف ثغرة خطيرة في تطبيق سناب شات…!

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من الواضح أن عامنا الحالي يحمل الكثير لنا بخصوص الهجمات والثغرات الإلكترونية التي تهدد أمن المستخدمين…!

بل أنه يحمل المفأجات المذهلة التي تاتي في اللحظة الحرجة… وهذا ما عاني منه تطبيق سناب شات!

حيث أن شركة سناب تحمل نفسها لإكتتاب أسهمها في البورصة وهذه تعتبر أهم خطوة لتتفجر أمامها القنبلة المدوية.

اكتشف مهندس البرمجيات الفلسطيني “أحمد بطو” المختص بأمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، ثغرة في تطبيق التراسل المصور سناب شات SnapChat.

حيث أن هذه الثغرة تمكن من إضافة أي شخص بدون موافقة الطرف الثاني والاطلاع على جميع صوره وقصصه دون علمه.

وقال أن الثغرة خطيرة جداً وتتيح للقراصنة إضافة أي شخص واقتحام خصوصيته ويمكن أن يصل الأمر إلى حد الابتزاز والتهديد.

وقد أشار إلى أن المشكلة الأساسية في الثغرة تكمن في كثرة التحديثات، في الفترة الأخيرة لتطبيق سناب شات بدون فحص عميق للخصوصية.

حيث أن سناب شات يحاول بأي طريقة منع تطبيق إنستجرام المملوك لشركة الفيسبوك من التفوق عليه بعمل الكثير من التحديثات.

ولكن التحديثات لم يراعي فيها الحرص علي تأمين خصوصية المُستخدم.