العدد 21942 22 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

فلكيون: السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

0 تعليق 135 مشاهدة
فلكيون: السبت أول أيام شهر رمضان المبارك
شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد
اعلن المشروع الإسلامي لرصد الأهلة، أن السبت المقبل سيكون اول ايام شهر رمضان المبارك، فلكيا، لافتا إلى استحالة رؤية الهلال يوم الخميس من جميع مناطق العالم الإسلامي.
وأوضح المشروع أن رؤية هلال الشهر الكريم ستكون ممكنة الجمعة.
وقال مدير مركز الفلك الدولي، محمد عودة، إن القمر سيغيب قبل غروب شمس الخميس في جميع الدول الإسلامية؛ وهو ما يجعل رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة، في حين ستكون رؤية الهلال بالعين المجردة ممكنة، الجمعة (29 شعبان)، في الأميريكتين ومن جنوب وغرب قارة أفريقيا ومن المتوقع أن تعلن جميع الدول الإسلامية تقريبا.

التصنيف: الأخيرة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق