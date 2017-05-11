فنان العرب يحصل على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية.. ويقول : مصر حلم كل فنان عاشق للفن ويريد الانطلاق

شارك عبر واتساب

القاهرة – خاص

قال فنان العرب محمد عبده خلال مؤتمره الصحفي إن مصر حلم كل فنان عاشق للفن ويريد الانطلاق فهي عاصمة التنوير العربي في المنطقة العربية ومن خلال شعبها استطعنا أن نصل للعالم كله وما تستطيع أن تحققه في سنة واحدة في مصر يعادل ما يمكن تحقيقه في عشر سنوات، مؤكدًا أنه لذلك نقل المسرح السعودي إلى القاهرة.

وأشار عبده أن المسرح السعودي أصبح في القاهرة والبحرين والكويت والإمارات ولندن وباريس والمستمع اليوم أصبح يستمع للكل لافتًا إلى أنه كان سيحيي حفله في الدمام وأقيمت بفنانين آخرين بسبب انشغاله مؤكدًا أن هيئة الترفيه فى السعودية يهمها توصيل الموسيقى للمحبين.

وكشف من خلال المؤتمر عن طرح محمد عبده ألبوم رماد المصابيح وحصوله على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية.