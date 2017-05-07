فنلندا تضع صورة (إيلان) على عملتها

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جدة ــ البلاد

في لفتة إنسانية، وبمناسبة الذكرى الـ 100 لاستقلالها، وضعت فنلندا صورة لجندي تركي احتضن الطفل السوري “إيلان” الذي قضى في عام 2015 غرقا قبالة السواحل التركية في بحر ايجه، خلال محاولة عائلته الوصول إلى اوروبا على عملتها الوطنية.

وبحسب قناة NTV التركية، فإن صورة الطفل إيلان والجندي التركي طبعت على العملة، في رسالة أرادت منها الحكومة الفنلندية لفت الانتباه إلى ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان.

وأدى انتشار الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي في حينها إلى ردود أفعال عالمية واسعة، تضامنا مع اللاجئين الذين يضطرون إلى ركوب البحر هربا من الحرب في سوريا.