فنون حائل الشعبية تسجل حضورا لافتا

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الجنادرية – البلاد

سجّلت العرضة الحائلية والسامري في ” بيت حائل ” بمهرجان الجنادرية 31, حضوراً لافتاً من محبي الفنون الشعبية رغم برودة الأجواء التي تشهدها منطقة الرياض .

ورسمت الفرق الشعبية المشاركة في ” بيت حائل ” البسمة على أوجه كبار السن, الذين حضروا لبيت حائل من أجل هذا اللون المميز من الفنون الشعبية التي تقدمها فرقة ” الديوان ” لزوار البيت .

ولم يقتصر هذا الإقبال فقط من كبار السن بل سرى الفضول في دماء الصغار من أجل الاستماع لهذه الألوان التراثية التي تجمّل الساحة الشعبية وتبث روح الحماس لديهم .

وقدمت الفرق الشعبية بالبيت الحائلي, العرضة الحائلية والأهازيج، المصاحبة للقصائد الشعرية التي يبرع بها أهل المنطقة، التي تزخر بالعديد من الألوان الشعبية المختلطة بين نجد والشمال، حيث يقدم أهل حائل العرضة النجدية بأسلوبهم الخاص، بالإضافة إلى السامري بإيقاعاته المميزة .