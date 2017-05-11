(فيتش) تستبعد عمليات اندماج بين البنوك الخليجية

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جدة ــ وكالات

استبعدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حدوث زيادة كبيرة في عمليات الاندماج والاستحواذ بين البنوك في دول الخليج بسبب العوائق الهيكلية، على الرغم من ظروف السوق التي تعطي دلائل مواتية وعديدة حول الصفقات المحتملة.

واشارت الوكالة الى ان مثل هذه العمليات ستكون محدودة إلى حد كبير ومقتصرة على تلك العمليات التي تخلق لاعبين كبارا يتولون الريادة في السوق، او تلك التي تتيح للمساهمين التحقق على الفور من قيمة أصولهم مباشرة عند بدء الاندماج.

وأضافت الوكالة في تقرير حديث امس “الاربعاء” ان البنوك في جميع انحاء المنطقة تواجه ضغوطا على الربحية وشحا في السيولة، خاصة في البلدان التي سحبت فيها الحكومة ودائعها من البنوك لتعزيز الأوضاع المالية الحكومية التي تضعضعت جراء انخفاض أسعار النفط.

ومن المرتقب ان تستفيد دولة الإمارات، بفضل البنوك البالغ عددها حوالي 50 مصرفا، وكذلك البحرين إلى حد ما، من عمليات الاندماج، وذلك في ضوء افتقار الكثير من هذه البنوك الى النطاق الكافي للاندماج.

ولكن قد تكون هذه الظروف محفزا لعمليات الاندماج والاستحواذ، حيث ان بعض البنوك تناقش صفقات محتملة، وتقول الوكالة: “نعتقد ان شهية المساهمين ستكون محدودة نظرا للربح القوي المستدام الذي تحققه البنوك لمساهميها، ناهيك عن هيمنة كبار مساهمي القطاع الخاص المحليين في بعض الخليج”.